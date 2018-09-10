عاجل| "المترو": إلغاء النصف التذكرة ابتداء من اليوم

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلغاء "نصف التذكرة"، لفئات الصحفيين والعسكريين والشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار بدء من اليوم الاثنين.

وقال عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "ستكون أسعار التذاكر موحدة بواقع 3 جنيهات لـ9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، وما زاد عن 16 محطة بـ7 جنيهات"، موضحا أنه سيتم السماح باستخراج اشتراكات مخفضة للصحفيين.

وأضاف عبدالهادي، إنه تم إرسال منشور إلى جميع مديري ونظار محطات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، والعاملين بمنافذ بيع التذاكر، يفيد بإلغاء صرف تذاكر الصحفيين ورجال القوات المسلحة والشرطة والمعروفة بـ"نصف التذكرة"، موضحا أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة، وأن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى منذ بدء تنفيذ القرار، صباح اليوم.