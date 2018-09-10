عاجل| "المترو": إلغاء النصف التذكرة ابتداء من اليوم

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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يعتزم إغلاق مكتب منظمة التحرير اليوم

وسائل إعلام أمريكية: البيت الأبيض يعتزم إغلاق مكتب منظمة التحرير اليوم

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محافظ أسيوط: عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام 3 ساعات لعطل مفاجئ

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رأس السنة الهجرية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رأس السنة الهجرية

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بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

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