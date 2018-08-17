أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء أمس، جولة تفقدية لشبابيك حجز تذاكر القطارات بمحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة عمليات حجز التذاكر، وخصوصًا بعد أن دفعت هيئة السكك الحديدية بـ26 قطارا إضافيا، خلال فترة إجازة عيد الأضحى بإجمالي 182 ألف مقعد إضافي بدأ تشغيلها من 15 أغسطس الحالي.

وتفقد عرفات، شبابيك التذاكر لقطارات الوجه القبلي، واطمئن على توافر التذاكر خلال فترة إجازة عيد الأضحى؛ لخدمة أهالي الوجه القبلي، وخصوصًا بعد الدفع بالقطارات الإضافية، والالتزام بحجز 4 مقاعد كحد أقصى لكل راكب، بالرقم القومي وتكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأكد وزير النقل، في بيان صحفي اليوم، أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل بشبابيك بيع تذاكر القطارات، مشددًا على العاملين في شبابيك التذاكر، بضرورة حسن المعاملة مع الراكب وضرورة إعلان الجمهور عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات بأرقام القطارات ومواعيدها والأرصفة الموجودة عليها، واستمرار اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل الراحة والأمان للمسافرين على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة العيد.

وشدد وزير النقل، على ضرورة انتظام جدول التشغيل وعلى المحافظة على مستوى نظافة جيدة للمحطات والقطارات بحيث يتم خروج القطارات لجمهور الركاب على أكمل وجه من حيث نظافتها داخليا وخارجيا.