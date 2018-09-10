كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر، اليوم، عن ارتفاع معدلات الأسعار المعروف بـ"التضخم"، خلال أغسطس الماضي، بنسبة 1.7% مقارنة بأسعار شهر يوليو.

وأضاف التقرير أن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 294.9 نقطة لشهر أغسطس 2018، مسجلا ارتفاعا قدره 1.7% عن يوليو 2018.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعـار الخضراوات بنسبة 8.0%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.4%، والفاكهة بنسبة 4.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، والغاز الطبيعي والبوتوجاز بنسبة 5.5%.

وأكد التقرير أن معدل التضـخم السنوي بلغ 13.6%، لشهر أغسطس 2018، مقابل 33.2% لنفس الشهر من عام 2017.