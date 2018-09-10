قالت مصادر أمنية إن قوات الحماية المدنية في الجيزة سيطرت على حريق شب في مخزن لمصنع بلاستيك بمنطقة اللبيني، وأن غرفة الحماية المدنية تلقت إخطارًا في الساعات الأولى من صباح اليوم بنشوب حريق في المخزن، وعلى الفور تم الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد ألسنة اللهب.

وأوضحت المصادر أن قوات المباحث تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، انتقلوا إلى مكان الحريق لإجراء معاينة والوقوف على أسبابه وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.