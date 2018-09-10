عاجل| حريق في مخزن أسفل "دائري اللبيني" و8 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

دفعت قوات الحماية المدينة بالجيزة، بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب في مخزن أسفل طريق اللبيني، صباح اليوم.

وقال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.