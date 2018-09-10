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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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تعاون بين "الاستعلامات" والجامعة البريطانية لتدريب الطلاب

تعاون بين "الاستعلامات" والجامعة البريطانية لتدريب الطلاب

"الخارجية الروسية": التحضير للعملية العسكرية في إدلب يجرى بعناية وسرية

"الخارجية الروسية": التحضير للعملية العسكرية في إدلب يجرى بعناية وسرية

"السكة الحديد": حركة القطارات منتظمة.. ولا تأخير للرحلات

"السكة الحديد": حركة القطارات منتظمة.. ولا تأخير للرحلات

تعطل الطريق الصحراوي بالإسكندرية 15 دقيقة بسبب حادث مروري

تعطل الطريق الصحراوي بالإسكندرية 15 دقيقة بسبب حادث مروري

"المصرية للمساحة": غدا الثلاثاء أول محرم وعدد أيامه 29 يوما

"المصرية للمساحة": غدا الثلاثاء أول محرم وعدد أيامه 29 يوما

شعراوي لوفد البنك الدولي: 13 مشروعا في قنا وسوهاج قاربت على الانتهاء

شعراوي لوفد البنك الدولي: 13 مشروعا في قنا وسوهاج قاربت على الانتهاء

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