أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، محاولة تهريب كمية من الكوكايين مع راكبين برازيليين فور وصولهما إلى القاهرة عبر المغرب، وتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران رقم 848، القادمة من كازابلانكا، تقدم الراكب البرازيلي J .H والراكبة البرازيلية L . M، قادمين من البرازيل عبر المغرب، وبصحبتهما حقيبتين تروللي كبيرتين متماثلتين لونهما رمادي، وشنط سمسونايت صغيرة، وحاولا الخروج من الخط الأخضر فاستوقفهما تامر رمزي رئيس قسم التفتيش، وبسؤالهما عما إذا كانا يحملان بضائع تستحق ضرائب ورسوم جمركية للإقرار عنها أجاب بالنفي، مع ملاحظة ارتباك الراكب الشديد وتلعثمه في الإجابة، تمَّ تكليف إبراهيم عامر مأمور الحركة تحت إشراف عبد العال نعمان مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائبهما، تم فتح إحدى الحقائب الكبيرة تبين وجود ملابس متنوعة حريمي ورجالي وتلاحظ وجود انتفاخ كبير في قاع الحقيبة بفتحه تبين وجود 2 لفافة كربون سوداء، بفضهما تم العثور على 2 كيس بلاستيك شفاف بهما مادة بيضاء اللون بوزن 2.6 كيلوجرام يشتبه أن تكون لمادة الكوكايين المخدرة.

وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة تحرير محضر تهرب، تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.