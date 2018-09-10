أكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن ما شاهده من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة في مجال الطرق والكباري يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح ويؤكد أيضا أن الرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية جديدة حديثة تضاهي أفضل وأعرق الدول الحديثة في مجال جذب الاستثمارات والمشروعات الكبيرة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.

ووصف «أبو العينين»، في بيان، اليوم، هذه المشروعات بالإنجازات التاريخية وغير المسبوقة في تاريخ الحياة العمرانية في مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنجز خلال السنوات القليلة الماضية ما يعادل ما تمَّ إنجازه خلال عدة عقود ماضية.

وأكد أنَّ ما شاهده الرأي العام المصري يؤكد أن مصر لم تكن بها مشروعات البنية الأساسية في مجالات الطرق والكباري التي تؤهلها لتدخل في عالم المشروعات الاستثمارية والصناعية والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وقال «أبو العينين» إن الرئيس السيسي يؤكد يوميًا للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية أنه قادر على تنفيذ كل ما تعهد به أمام شعبه، موجهًا التحية والتقدير والاحترام لكل يد مصرية شريفة سواء من أبطال مصر البواسل من أبناء الجيش أو الشرطة أو أبناء الشركات المصرية الوطنية التي ساهمت في إنجاز هذه المشروعات القومية الكبرى التي تمت في توقيتات زمنية قياسية وتصل إلى حد الإعجاز وتؤكد قدرة المصريين على تحقيق ما هو مستحيل.

وطلب «أبو العينين» من الحكومة ومن جميع المحافظين الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها لهم سواء فيما يتعلق بإنجاز مشروعات الطرق الداخلية داخل المحافظات أو الإسراع في تعويض عادل من يضار من المواطنين بنزع ملكيتهم للأراضي لإنجاز هذه المشروعات والتصدي لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وتطهير نهر النيل والمصارف من جميع المخلفات للحفاظ على المياه وترشيدها.

وقال «أبو العينين، إن افتتاح الرئيس السيسي لهذه المشروعات يؤكد للرأي العام المصري أن مصر تسير في الطريق الصحيح ففي الوقت الذي تحارب ظاهرة الإرهاب الأسود نيابة عن العالم تنجز هذه المشروعات العملاقة، مؤكدا أن إنجاز هذه المشروعات وبالمواصفات القياسية العالمية وفي توقيت قياسي يؤكد أيضا أن المصريين الذين سطروا تاريخًا سياسيًا جديدًا وملحمة وطنية لمصر في ثورة 30 يونيو الخالدة عام 2013 أثبت الواقع والتاريخ أنهم قادرون أيضا بفضل القيادة الحكيمة للقائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي على صناعة تاريخ حديث وجديد لمصر في مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات سواء مشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق وصرف صحي ومياه شرب وكهرباء وغاز، إضافة إلى المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها.

وأكد أن أكبر دليل على ذلك ما شاهده الشعب المصري من المشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس السيسي، مضيفًا أن التاريخ يؤكد أن شبكة الطرق والكباري والأنفاق في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي والتي سيكون لها تأثيرها الكبير على حركة النقل في مصر وسوف تساعد على تسهيل حركة التجارة وإنجاز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها الصناعية والزراعية بمختلف محافظات ومدن مصر.

وقال إن كل من ساهموا في إنجاز هذه المشروعات القومية العملاقة سواء من القوات المسلحة الباسلة أو من وزارة النقل والشركات المصرية الوطنية يستحقون كل التقدير والاحترام، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي الشكر لهم أكثر من مرة لأنهم أكدوا ليس للمصريين فقط بل للعالم كله أن هناك خبرات مصرية وطنية تمتلك المقومات والخبرات والكفاءة التي ربما تتفوق على بعض الخبرات العالمية العاملة في مثل هذه المشروعات القومية العملاقة فتحية قلبية وإعجاب وتقدير لهؤلاء المصريين الشرفاء وأكد أن أي مشروع يتم إنجازه فيه إضافة كبيرة للاقتصاد المصري متوقعًا أن هذه المشروعات ستكون لها آثارها الاقتصادية الكبيرة لصالح الاقتصاد المصري.