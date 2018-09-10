تمكنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة الوقف، شمال قنا، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، من استرداد جزء من الأراضي المخصصة للمشروع القومي المليون ونصف مليون فدان بمنطقة المراشدة.

وقال الدكتور، قدري الشعيني، رئيس مجلس مدينة الوقف، في تصريحات خاصة، إنه بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والجهات المسؤولة عن المشروع القومي، تحركت الوحدة المحلية في استرداد الأراضي من المعتدين على الطريق الصحراوي الغربي الوقف- نجع حمادي.

وأضاف، جرى استرداد 270 فدان من مساحة الأراضي المخصصة للقوات المسلحة لاستصلاحها وزراعتها، ضمن مشروع المليون ونصف، التي جرى تخصيصها للمواطنين، وإقامة مشروعات إنتاجية عليها، والتي سبق أزالة التعديات عليها.

وأشار رئيس مجلس المدينة، إلى أن الحملة التي شاركت فيها حملة من قوات الشرطة بقيادة اللواء مجدي القاضي، مدير الأمن استردت الأراض وبالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز الوقف، جرى إزالة جميع التعديات على مساحة 45 فدانا زراعات بالطرق الحديثة، و225 فدانا أخرين بالري التقليدي، كان عليها 10 ماكينات مياه أحجام كبيرة لري الأرض وكميات من الأشجار سريعة النمو وشبكة مياه وأسوار لإثبات ملكيته لها.