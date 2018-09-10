أعلن مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الطور تنظيم دورة تدريبية للفتيات والسيدات بجميع الأعمار من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التفصيل والحياكة بمقر مركز التأهيل.

وقال عبد العزيز سرور مدير مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الطور إن الدورة التدريبية مدتها شهر خلال الفترة من 1 حتى 31 من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "سرور" في تصريح صحفي اليوم أن المستندات المطلوبة للالتحاق بالدورة التدريبية صورة البطاقة وصورة من مستند الإعاقة و يتم التسجيل بمقر المركز بداية من اليوم وحتي ميعاد بدء الدورة.