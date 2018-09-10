كلف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جميع قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بإجراء فحص شامل وصيانات وعاجلة للقطارات، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر الجاري، مشددًا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته.

من ناحيته، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه بالفعل بدأت الهيئة فحص عددا من القطارات داخل الورش مع إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة والشاملة لهم، قبل السماح لهم بالتشغيل، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بخروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من سلامته الفنية.

وأوضح "رسلان"، لـ"الوطن"، أن السكة الحديد تواصل استعداداتها النهائية للعام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز القطارات، وتنظيف المحطات، وتوفير تذاكر القطارات بجميع منافذ البيع بالمحطات الرئيسية والفرعية، مؤكدا تجهيز غرفة التحكم لمتابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات البديلة حال وجود أي معوقات.