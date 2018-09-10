أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى استحداث وتطوير عدد من اللوائح والبرامج الدراسية، بلغت 112 لائحة وبرنامج، وذلك لمواكبة المعايير الدولية في التعليم وسوق العمل لتبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد.

وأوضح أنه جرى استحداث وتطوير 23 لائحة دراسية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، واستحداث وتطوير 62 برنامج بالدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه، إلى جانب استحداث 27 برنامج دراسي بمرحلتي البكالوريوس والليسانس في عدد من الكليات والتعليم المدمج بنظام الساعات المعتمدة، إلى جانب إجراء عدد من التعديلات لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى قيام كلية الطب بعمل تطوير شامل للمنهج الدراسي وتحويله لنظام التكامل، وتخفيض مدة الدراسة بالكلية إلى خمس سنوات لزيادة فترة التدريب العملي المؤسس بعد التخرج لتصبح سنتين (نظام 5/ 2).

وقال الخشت، إن الجامعة أطلقت مسابقة لإعداد مقررين عن "التفكير النقدي" و"ريادة الأعمال"، ليكونا متطلبين دراسيين للتخرج بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، ابتداء من العام الجامعي المقبل، مضيفا أنه جرى تطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية واستحداث سؤال حل المشكلات، لقياس قدرة الطلاب على الفهم والتحليل وقياس القدرات العليا للتفكير المجرد ومدى القدرة على حل المشكلات.