محافظ الجيزة يستقبل رئيس جامعة القاهرة

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يرافقه وفدا من أساتذة الجامعة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه.

وعبر محافظ الجيزة عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة والوفد المرافق له، مشيراً إلى الدور المهم، الذي تقوم به الجامعة في تنمية المجتمع والنهوض بأفراده.

وأكد محافظ الجيزة فى تصريحات له عقب الزيارة على العلاقة القوية، التي تربط محافظة الجيزة بجامعة القاهرة والدور المهم، الذي تؤديه الجامعة في خدمة المجتمع، مشيراً إلى حرص المحافظة على استمرار التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الكبيرة، التي تتمتع بها الجامعة في جميع المجالات.

من جانبه قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة للمحافظ، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في تحقيق آمال وطموحات مواطني محافظة الجيزة.