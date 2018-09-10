صرح السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون بأن المهندس "شريف إسماعيل" مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى يقوم بزيارة إلى الجابون خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري 2018، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجابوني "علي بونجو اوندينمبا" حول العلاقات الثنائية.

وأوضح السفير " بكر" أن المهندس " شريف إسماعيل " سيلتقى مع الرئيس الجابوني لتسليم رسالة الرئيس، وبحث سبل تنشيط العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون في قطاع الأخشاب، والزراعة، والدورات المقدمة من مصر إلى الجابون في مجالات التعاون الفني المختلفة، خاصة الصحة، والزراعة، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز تواجد رجال الأعمال المصريين في السوق الجابوني خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف سفير مصر في الجابون، أن مساعد الرئيس سيجري عدة لقاءات مع كل من نائب الرئيس الجابوني، وأمين عام رئاسة الجمهورية، وسكرتير عام الخارجية، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي مع وزراء الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية لمناقشة إقامة مزرعة مشتركة في الجابون تركز بالأساس على مجال زراعة الأرز، والتباحث حول الفرص المتاحة لتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات في الجابون في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

واختتم السفير " بكر" تصريحاته مشيراً إلى أن مساعد الرئيس سيزور المنطقة الصناعية الحرة بالجابون، كما سيتفقد قطعة الأرض المخصصة لمصر في هذه المنطقة لإقامة مصنع لأخشاب الـMDF باستثمار مصري- جابوني مشترك، حيث يقام المصنع على مساحة 10 هكتار ويتوقع أن ينتج حوالي 200 ألف م3 من الأخشاب في العام يتم تصدير أغلبه إلى مصر.