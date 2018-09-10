يحاول مسؤولو التجارة الأوروبية والأمريكية، اليوم، في بروكسل رسم الملامح الأولى لاتفاق تجاري مفترض ساهم الإعلان الصاخب عنه في تهدئة التوتر بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وياتي اللقاء اثر زيارة رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر نهاية يوليو واشنطن التي توجت بشكل مفاجىء ب "اعلان مشترك" مع دونالد ترامب الذي كان حتى ذلك الحين منخرطا في حرب حمائية شرسة.

وتعهد يونكر وترامب ب "العمل معا على إلغاء الرسوم الجمركية" على المنتجات الصناعية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، باستثناء قطاع صناعة السيارات.

واتاح ذلك الاعلان هدنة في النزاع التجاري بين الكتلتين في وقت كان ترامب يهدد بفرض رسوم على السيارات الاوروبية وذلك بعد ان فرض رسوما على منتجات الصلب والالمنيوم الاوروبية.

ويضم اجتماع بروكسل الاثنين الممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ونظيرته الاوروبية مفوضة التجارة سيسيليا مالمستروم بهدف وضع صياغة اعلان مشترك.

وقال مصدر اوروبي إن "الهدف هو ان تتفق المفوضية والولايات المتحدة على وثيقة اطارية قبل نهاية العام ربما".

واضاف المصدر ان "ترامب ويونكر توصلا الى اتفاق لكن في الحقيقة لم يتم التوصل بشكل كامل الى اتفاق حول مجال المباحثات".

ويرفض الاوروبيون قطعياً، بخلاف الاميركيين، ادراج الزراعة في المباحثات حول اتفاق تجاري. لكنهم يقبلون الاتفاق بشأن قطاع السيارات.

وهدف مالمستروم ولايتهايزر هو التفاهم على شكل المفاوضات المستقبلية وجدولها الزمني.

ويبدو الاوروبيون غير مستعجلين حتى وان لم يصرحوا بذلك. فقد حصلوا في يوليو على ما كانوا ينشدونه وهو انهاء التهديد الاميركي على الاقل آنيا لسياراتهم وهذا قطاع حساس خصوصا لالمانيا.

-"دون ادنى وهم"-وتعبيرا عن نيته الحسنة كثف الاتحاد الاوروبي في الاسابيع الاخيرة الاشارات الايجابية تجاه الولايات المتحدة وتوفير فرص سياسية لترامب ليعلن نصرا دون ادنى ثمن من جانب الاتحاد الاوروبي.

وقال الاوروبيون مثلا انهم على استعداد لان يضمنوا لواشنطن جزءاً من حصة لحم البقر "من النوعية الممتازة" الموردة من الاتحاد الاوروبي، وهو مقترح يستجيب لطلب أميركي قديم.

كما اشادوا بالارتفاع الفجائي في يوليو (زيادة ب 283 بالمئة) في واردات الاتحاد الاوروبي من الصويا الاميركية، في حين ان هذا الارتفاع الهائل لا صلة له بالمباحثات الجارية.

فقد انخفضت اسعار الصويا الاميركية لان المزارعين المحليين يبحثون عن اسواق جديدة منذ ان فرضت عليه الصين رسوما جمركية عالية وذلك ردا على اجراء مماثل من ترامب.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لقناة سي ان بي سي الاميركية الجمعة "نحن متفائلون، هناك بعض الصفقات على الطاولة مثل الصويا ولحم البقر".

واضاف ان "العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تتعزز. ارى نوايا حسنة".

واذا كانت الدول الاعضاء تقف في جبهة واحدة خلف المفوضية الاوروبية، فانها تتساءل عن مصداقية ترامب في وقت يجد نفسه امام محطة انتخابية مهمة هي انتخابات منتصف الولاية في 6 نوفمبر.

وقد ينزع الرئيس الأمريكي مجددا الى لعب ورقة الحمائية اثناء الحملة الانتخابية مع ما ينطوي عليه ذلك من ضرب الهدنة الهشة مع الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ان "عودة الحوار" امر "ايجابي" لكن "ليس لدينا ادنى وهم حيث اننا لازلنا بعيدين جدا عن حل دائم. وسنحكم بناء على الوقائع".

وازاء هذه الضبابية اعدت المفوضية الاوروبية خطة بديلة حيث وضعت صيف 2018 لائحة بمنتجات اميركية تفرض عليها رسوم اوروبية وذلك في حالة فرض رسوم اميركية على السيارات الاوروبية.