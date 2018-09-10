أقيمت احتفالية متنوعة بقصر ثقافة المنشأه بفرع ثقافة سوهاج، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفلاح، تضمنت إلقاء محاضرة بعنوان ترشيد استهلاك المياه في الزراعة.

ثم عقدت أمسية شعرية وإلقاء قصائد العامية للشاعر أبوزيد بيومي، وقصائد كتبت خصيصا عن الأرض والفلاح للشاعر عابد آل حسن، و أدار اللقاء الأديب أوفى عبدالله الأنور عضو اتحاد كتاب مصر.

كما كرم مدير عام فرع ثقافة سوهاج ومدير عام ثقافة القرية بالهيئة، المزارعين والعاملين بقطاعات الزراعة، واختتمت الاحتفالية بأروع الفقرات والألحان الغنائية لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي.

وفي سياق آخر، أقام نادِ الأدب بقصر ثقافة سوهاج، محاضرة أدبية عن تطور الشعر العمودي في حضارة مصر العريقة، بحضور مجموعة من شعراء وأدباء مبدعون في الأدب والشعر، ولهم نظرية مستقبلية في تطور الشعر العربى سواء عامودى أو فصحى.