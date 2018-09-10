شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض اليوم الأول، لمهرجان الإسماعيلية الدولي التاسع عشر للفنون الشعبية بحديقة الشيخ زايد مساء أمس، بحضور اللواء محمد علي حسن مدير أمن الإسماعيلية ومحمد عبدالسلام السيره سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، والمستشار العسكري للمحافظة ودكتورة أمل رزق الله عضو مجلس النواب و الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت العروض وسط حضور جماهيري كبير بعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية التي قدمت رقصات "الأراجيد والكف والألعاب الشعبية والأغاني النوبية" التي شارك معها الجمهور بالغناء، ثم قدمت فرقة تونس عروض فولكلورية ولوحات استعراضية "ربيع تونس بنات جابس لوحة الجزر"، كما قدمت فرقة جامعة سيناء رقصات الدبكة السيناوية.

يذكر أن الفرقة فازت 3 سنوات متتالية بالمركز الأول في مسابقة إبداع التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة.

تلى ذلك تقديم فرقة المولاية للرقص الشعبي من لبنان التي تأسست عام 2004، وحصلت على جوائز بمهرجانات جرش، تدمر، البصرة لوحة تراثية تمثل المناطق اللبنانية والتراث الشعبي لشمال وجنوب لبنان و البقاع وبيروت.

واختتمت العروض بعرض فني لفرقة مينوسيس اليونانية والتي تأسست عام 1986 وقدمت بعض اللوحات من الفولكلور اليوناني.