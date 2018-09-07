انطلقت، منذ قليل، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ19 بعرض دفيلية راقص لعدد من الفرق المصرية والعربية والأجنبية بالطريق الدائري بمحيط حديقة الغابة، بحضور اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن المحافظة، واللواء محمد الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

فيما جاءت عروض الفرق العربية تعكس الفلكلور الخاص بالبيئة الإقليمية منها العريش والإسكندرية، وأسوان، بجانب عرض لفرقة فلسطين، والأردن، وعدد من الدول الأجنبية منها اليونان.

وأكد اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، أن انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ19 بشوارع المحافظة ترسل رسالة قوية مفاداها أن مصر بلد أمن وأمان كما يعكس ثقة العالم العربي والأجنبي في أداء مصر الأمني وفرض كل بنود الأمن والذي يعد خير دليل على ثقة المجتمع الدولي في أمن هذا البلد.

وألفت شحاتة إلى أن المهرجان يحظى بتأمين شامل من خلال خطوات أمنية كبيرة، تستهدف العروض الميدانية ومسارح العرض، والإقامة، مشيرا إلى أن المهرجان سيخرج في أبهى صورة على النحو الذي انطلق من أجله.

ومن جانبه قال اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، إن المهرجان يعد ثمة تميز المحافظة وتعكس مدى وعي شعبها بحبه للفنون، خاصة أن الإسماعيلية ينطلق من أرضها عدد من المهرجانات المماثلة على مدار العام،

وألفت إلى أن هذا المهرجان الفولكلوري يعكس رسالة سلام قوية عالمية ويعكس في مضمونة أهمية الهوية الدولية للشعوب والحفاظ عليها وهو ما يوطد معانى الانتماء والحفاظ على البيئة التراثية ويربط الأجيال بمختلف معرفهم الثقافة وجنسياتهم بهويتهم وحضارتهم التي تعد من أهم ما يميز الشعوب، لافتا إلى أن الحفاظ على الهوية يعد حفاظا على التراث الوطني ككل.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية افتتاح فعالياته يوم غد على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الساعة الـ7 مساءا.

وأكد الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير عام المهرجان أن العروض تتم داخل 8 مسارح تشمل 3 مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب، وفايد، والتل الكبير.

وأشار إلى أن 11 دول عربية وأجنبية، تشارك المهرجان بجانب 8 فرق مصرية، موضحًا أن إجمالي عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية 19 فرقة، وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وإندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين.