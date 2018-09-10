قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم العمل على زيادة إنتاجية صبغات الأشعة، والهرمونات، التي تنتجها الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن فريق عمل مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة قطاع الأعمال العام، سيكون معنى بالنهوض بخطوط الإنتاج النادرة التي تمتلكها "القابضة للأدوية"، وعلى رأسها خطوط إنتاج صبغات الأشعة والهرمونات بما سيساهم في زيادة الإنتاج بجودة عالية لخدمة المريض المصري.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد استقبلت وزير قطاع الأعمال العام مساء أمس لبحث سبل التعاون بينهما.