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"الحفناوي": 6 أهداف للحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية

"الحفناوي": 6 أهداف للحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية

إجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية بعمارات الأوقاف في المنيا غدا

إجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية بعمارات الأوقاف في المنيا غدا

وفد دير الأنبا صموئيل يهدي محافظ المنيا "مصحف"

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محافظ الشرقية: خدمة المواطن من الشارع وليست بمكتبي

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"الوطن" من على مقاعد كبار السن بالمترو بعد "النص تذكرة":"المعاش يدوبك"

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