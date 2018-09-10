فى لفتة إنسانية جديدة له أمر محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، مدير مستشفى الرمد فى شبين الكوم، اليوم، باستدعاء طبيب تخدير لإجراء عملية جراحية لطفلة، اشتكت له أمها من تأجيل العملية عدة مرات، بسبب عدم وجود طبيب التخدير. كان المحافظ فى جولة داخل المستشفى، للاطمئنان على انتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوافر المستلزمات الطبية، وفوجئ بسيدة تستوقفه شاكية من تأجيل العملية الجراحية الخاصة بطفلتها أكثر من مرة، وعلى الفور طلب «اللواء سعيد» من مدير المستشفى، الدكتور مجدى عثمان، إنهاء المشكلة فى أسرع وقت، واستدعاء طبيب التخدير لإجراء العملية.

استدعى طبيب التخدير لإجراء الجراحة

وبعد أن اطمأن المحافظ على حل مشكلة الطفلة واصل جولته داخل المستشفى، لتفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والعمليات، والنظارات الطبية، وعنابر المرضى، الذين استمع لشكاواهم، واستطلع آراءهم فى جودة الخدمة المقدمة، كما تجول فى عيادة الأسنان، وقسم المغسلة والمطبخ، وتعرف على مواعيد ومكونات الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، واستمع لشرح الأطباء عن العمليات الجراحية التى تجرى فى المستشفى على مدار اليوم، وطبيعة ونوعية العمليات، ومنها المياه البيضاء والزرقاء والحول.