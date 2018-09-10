أحبطت حملة مكبرة نفذتها اليوم، إدارة تموين شبراخيت في البحيرة، تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة، والمهندس خالد الكومي مدير تموين شبراخيت، بالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، تهريب 160 شيكارة أسمدة مُدعمة، و20 شيكارة دقيق بلدى مُدعم للسوق السوداء.

وتمكنت الحملة، التي ترأسها المهندس عاطف عبيد رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، من ضبط 160 شيكارة أسمدة زراعية مُدعمة، مُحملة علي سيارة قادمة من مركز كوم حمادة في طريقها لتهريبها بمحافظة كفر الشيخ.

كما ضبطت الحملة 20 شيكارة دقيق بلدي منخول بأحد المخابز السياحية بقرية أبو منجوج التابعة للمركز، ومخبز بلدي بقرية الربدان، قام صاحبه بتجميع 6 شكائر دقيق بلدي لبيعها فى السوق السوداء.

وتحررت المحاضر اللازمة.