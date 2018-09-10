قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، في إطار خطة الدولة من أجل العمل على إزالة العقبات أمام الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "منظومة ترفيق الأراضي الصناعية يجب أن تتناسب واحتياجات الحكومة وتتوافق مع المنظومة العالمية والبرنامج الإقتصادي للحكومة الذي يعمل على تحقيق معدلات النمو الإقتصادي مرتفعة ومستدامة وكثيفة التشغيل".

وتابع: "منظومة تخصيص الأراضي يجب أن تكون مميكنة، وهناك اقتراح بتدشين موقع إلكتروني لعرض الأراضي المتاحة للاستثمار وجميع التفاصيل الخاصة بها".