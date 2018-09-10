علق حاتم ناجي، مدير عام إدارة الطب النفسي التخصصي بأمانة الصحة النفسية، على ما تردد عن وفاة مُسن يُدعى "يحيى" في الشارع بعد أن ظل في مستشفى العباسية 20 عامًا، حيث إن رئيس مجلس إدارة "دار بسمة" لإيواء المشردين اتهمت مستشفى العباسية بطرده.

وقال "ناجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه من المقرر فتح تحقيق لكشف حقيقة طرد المسن داخل المستشفى، مؤكدًا أن هناك قواعد تسير عليها المستشفى لا تسمح مطلقا بخروج أي مريض منها إلا بعد تماثله الشفاء.

وأشار إلى أنه في حالة أيضًا تماثل أي مريض للشفاء ولم يكن له مأوى، فهناك بروتوكول بين المستشفى ووزارة التضامن الاجتماعي على نقل الشخص الذي تعافى إلى إحدى دور الرعاية.