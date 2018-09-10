شاركت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مع المقررة الخاصة أورميلا بهولا، حول الأشكال المعاصرة للرق، خلال فعاليات الدورة 39 مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الإثنين.

وتقدمت المقررة الخاصة بتقرير حول بعثتها الى براجواي في الفترة من 17 إلى 24 يوليو 2017، حيث تحدثت المقررة عن الإيجابيات التي اتخذتها الحكومة، من أجل القضاء على الرق وبالأخص عمالة الأطفال.

وشارك في الحوار التفاعلي وفد الاتحاد الأوروبي بسؤال حول المسارات، التي يتخذها النظام الدولي للخروج بسياسات تهتم بحقوق العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت، وشارك كذلك وفد مصر، وأعرب عن قلقه بشأن العمال المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون إليها في الغرب.

"ماعت" شاركت في الحوار التفاعلي بمداخلة مكتوبة حول أشكال الرق المعاصر، وأوصت الأمم المتحدة وأجهزتها بوجوب ضمان المجتمع الدولي، أن يتلقى ضحايا الرق المعاصر المساعدات طويلة الأجل، من أجل مساعدتهم في التعافي وإعادة بناء حياتهم.

ووجهت توصياتها إلى حكومة قطر بضرورة العمل على تغيير قانون الكفالة القطري بما يضمن السماح للعمال بمغادرة البلاد بحرية وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات العمالية والمعاقبة على الرق بتجريمه من خلال نصوص واضحة في قانون العقوبات وإعادة وضع تعريف للرق في القانون القطري، لاستيعاب جميع الممارسات التي تجعل من الإنسان سلعة مادية وتجرم صور استغلاله البدنية في العمل القسري.