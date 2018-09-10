ولاية أمريكية تأمر بإخلاء قسري لمليون شخص

أصدر حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري مكماستر، الإثنين، أوامر إخلاء قسري لنحو مليون شخص من سكان الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة تحسبا للإعصار فلورانس.

وقال مكماستر في مؤتمر صحفي "إنه إعصار شديد الخطورة".

وتابع حاكم كارولاينا الجنوبية "لا نريد تعريض حياة شخص واحد في كارولاينا الجنوبية للخطر بسبب هذا الإعصار"، معلنا أن عملية إخلاء الشريط الساحلي بطول 320 كيلومترا ستبدأ ظهر الثلاثاء.

وفلورانس إعصار من الدرجة الرابعة يتوقع أن يضرب الخميس ولايتي كارولاينا الجنوبية والشمالية مصحوبا بأمطار غزيرة.