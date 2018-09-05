بالفيديو والصور| جحيم إعصار اليابان يقتل ويحتجز آلاف السياح

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، مصرع تسعة أشخاص وإصابة 340 آخرين بجروح بسبب الإعصار "جيبي" الذي بدأ يوم الثلاثاء، ونتج عنه حتى الآن أضرار مادية كبيرة وبالأخص في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا غرب.

وبدأ مسؤولو مطار كانساي المغلق حتى الآن والذي غمرته المياه في نقل نحو 3000 راكب بقوارب بعدما انقطعت أمامهم السبل إلى مطار كوبي القريب وانقطعت أيضا الكهرباء عن أكثر من مليون منزل، وذكرت صحيفة "يوميوري" عن مصدر في قطاع الطيران قوله إن إعادة فتح مطار كانساي قد تستغرق من عدة أيام إلى أسبوع وإن هذا يتوقف على الأضرار، وفقا لـ"رويترز".

وبعد إلغاء 800 رحلة جوية يوم الثلاثاء بسبب الإعصار أعلنت شركات الطيران إلغاء 160 رحلة أخرى يوم الأربعاء، وتوقفت حركة السكة الحديد التي علقت حركة قطاراتها يوم الثلاثاء بسبب الإعصار.

وجدير بالذكر أن الإعصار جيبي من أقوى العواصف التي تشهدها اليابان منذ ربع قرن وقد ضرب الإعصار اليابان بعد أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع في درجات الحرارة أودت بحياة المئات في هذا الصيف.