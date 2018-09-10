علق الدكتور، جهاد الحرازين، القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية على تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، لقضاة المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات عليهم إذا أقدموا على التحقيق أو مساءلة جنود أمريكان أو قادة إسرائيلين، بأنه يكشف عن حالة البلطجة السياسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية وحالة الجنون واﻻستخفاف بالعالم وبكافة الدول المنضمة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "إن هذا التهديد الذي أطلقه بولتون اليوم هو تهديد للعدالة الدولية التي تواجه الجرائم التي ترتكب بحق البشرية جمعاء وخاصة أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق نظام قانوني يسمح لها بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان وكل ما يهدد السلم العالمي، ولكن بالمقابل دولة عضوة دائمة بمجلس الأمن وتعتبر نفسها الدولة الداعية للحريات والديمقراطية وتواجهه اﻻضطهاد والقمع هى التى تهدد نظام العدالة الجنائية الدولية وليس فقط ﻻجل الشعب اﻻمريكى بل وصل الحد الى ان اﻻدارة اﻻمريكية ستفعل كل ما بوسعها لحماية حليفتها دولة اﻻحتﻻل الإسرائيلي من أي مسائﻻت دولية أمام هذه المحكمة".

وأضاف الحرازين لـ"الوطن": "الإدارة الأمريكية تستهدف النظام القضائي والحقوقي الدولي بأسره وتنصب نفسها قاضية تحكم كما تشاء وتشرعن ما تشاء من الجرائم وتحمي مرتكبي الجرائم الجنائية الدولية لأنها المالكة والمسيطرة على العالم مما يتطلب سرعة الرد القانون الدولى من قبل كافة الدول والمؤسسات الحقوقية لرفض هذا التهديد ومحاسبة كل من يتطاول او يحاول المساس بمكانة القضاء الجنائى الدولى للحفاظ على حالة اﻻستقرار القانونى وعدم افساح المجال امام ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعوب وحماية اﻻمن والسلم الدوليين وكفالة تحقيق العدالة واﻻستقرار".