ألقت مباحث بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم، من القبض مسجل خطر فئة "أ" فرض سيطرة ومعه ربع كيلو من مادة الهيروين المخدر.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتمكن مباحث بني عبيد عن تاجر مواد مخدرة.

خرجت حملة بقيادة الرائد أحمد الجندي، رئيس مباحث المركز، وتمكنت من ضبط "أيمن.ع.م"، 39 سنة عاطل ومقيم ببدر بني عبيد مسجل خطر فئة "أ" فرض سيطرة، بحوزته ربع كيلو هيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش".

بمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.