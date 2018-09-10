أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، بمختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة

الصغرى 26، العظمى 34

وسط الدلتا

الصغرى 25، العظمى 33

الإسكندرية

الصغرى 25، العظمى 31

الفيوم

الصغرى 25، العظمى 34

مطروح

الصغرى 23، العظمى 30

بورسعيد

الصغرى 25، العظمى 30

دمياط

الصغرى 25 ، العظمى 29

العريش

الصغرى 22، العظمى 32

رفح

الصغرى 21، العظمى 32

الإسماعيلية

الصغرى 23، العظمى 34

السويس

الصغرى 24، العظمى 33

رأس سدر

الصغرى 24، العظمى 35

طابا

الصغرى 23، العظمى 32

شرم الشيخ

الصغرى 28، العظمى 35

الغردقة

الصغرى 27، العظمى 36

مرسى علم

الصغرى 27، العظمى 34

بنى سويف

الصغرى 25، العظمى 34

المنيا

الصغرى 24، العظمى 35

أسيوط

الصغرى 23، العظمى 35

سوهاج

الصغرى 24، العظمى 36

قنا

الصغرى 25، العظمى 37

الأقصر

الصغرى 25، العظمى 38

أسوان

الصغرى 27، العظمى 39

الوادى الجديد

الصغرى 27، العظمى 37