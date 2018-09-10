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تحرير 61 محضر "حرق قش الأرز" في كفر الشيخ

تحرير 61 محضر "حرق قش الأرز" في كفر الشيخ

نيابة بني سويف تستمع للأطفال المعتدى عليهم جنسيا بدار أيتام

نيابة بني سويف تستمع للأطفال المعتدى عليهم جنسيا بدار أيتام

"التضامن": تطوير دار الهداية لرعاية المسنين بتكلفة 24 مليون جنيه

"التضامن": تطوير دار الهداية لرعاية المسنين بتكلفة 24 مليون جنيه

السناوي عن غلق مكتب منظمة التحرير بواشنطن: "إعلان حرب على الفلسطينيين"

السناوي عن غلق مكتب منظمة التحرير بواشنطن: "إعلان حرب على الفلسطينيين"

القاهرة تبدأ إصلاح أعمدة الإنارة بطريق المطار تنفيذا لتعليمات السيسي

القاهرة تبدأ إصلاح أعمدة الإنارة بطريق المطار تنفيذا لتعليمات السيسي

إطلاق مبادرة الإدارة الافتراضية للمشكلات بـ"تعليم القليوبية"

إطلاق مبادرة الإدارة الافتراضية للمشكلات بـ"تعليم القليوبية"

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في اليوم العالمي للانتحار.. "الوطن" تحاور "العائدين من الموت"

في اليوم العالمي للانتحار.. "الوطن" تحاور "العائدين من الموت"

تعرف على تفاصيل أسعار اشتراك النقل العام

تعرف على تفاصيل أسعار اشتراك النقل العام

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قاتل زوجته بشبرا الخيمة: "مش ندمان وعايز أشرب من دم عشيقها"

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عاجل| ننشر صور جثث الإرهابيين المقتولين في إطلاق نار متبادل مع الأمن في العريش

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