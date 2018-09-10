شن جهاز شئون البيئة، برئاسة الدكتور محمد صلاح، رئيس الجهاز بوزارة البيئة، حملات قياس عوادم السيارات، بالتعاون مع مديرية الأمن وإدارة المرور في كفر الشيخ، في إطار الحفاظ على البيئة، وصحة المواطنين من التلوث ومواجهة تلوث الهواء.

وقال رئيس جهاز شئون البيئة، إن عدد السيارات التي خضعت للفحص 60 سيارة سولار وبنزين، وتبين مطابقة 59 سيارة لحدود ومعايير قانون البيئة سيارة، وآخرى مخالفة، وتم سحب رخصة السيارة من قبل قسم المرور لحين صيانتها، وإعادة معاينتها، أما مطابقة أو مخالفة لحدود قانون البيئة.

كما تم تنظيم عدد من الندوات التوعوية للمواطنين، لمواجهة مصادر تلوث البيئة، والحفاظ على صحة المواطنين، والحث على أهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة الحد من الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وتعظيم الاستفادة من قش الأرز.