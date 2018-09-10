رحلة "نص تذكرة مترو" في 28 سنة.. بدأت بـ"ربع جنيه" وانتهت بالإلغاء

أسدلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الستار اليوم على نهاية رحلة "النصف تذكرة" والتي استمرت 12 عامًا، والتي كان يستثني فيها العسكريون وأفراد الشرطة والصحفيون وكبار السن والأطفال والمحاربين القدماء، ولم تمس الهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرحت الشركة في بيان اليوم، إنه جرى إلغاء التخفيضات المطبقة لبعض الفئات المستثناة وهم الصحفيين ورجال الشرطة والجيش وكبار السن، والتي تعرف بـ"النصف تذكرة".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي رحلة "النصف تذكرة" من البداية للنهاية.

في بداية التسعينات كان أول تطبيق لنظام النصف تذكرة، حينما قررت وزارة النقل رفع سعر تذكرة المترو إلى 50 قرشا، وصاحَب القرار تطبيق منظومة نصف تذكرة لبعض الفئات وكان سعرها آنذالك 25 قرشا.

في عام 2006 قررت الشركة توحيد سعر التذكرة ليصبح جنيهًا واحدًا، بعدما كانت مقسمة على حسب عدد المحطات، وحددت الشركة سعر "النصف تذكرة" بـ75 قرشا لبعض الفئات.

وفي 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشا.

وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر النصف تذكرة المترو لـ9 محطات جنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.