أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه بخصوص قرار الشركة اليوم بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، للعسكريين والشرطة والصحفيين، فإن سبب القرار هو الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق، مع اقتراب بدء الدراسة وما ينتج عن هذا الزحام من مشاكل عديدة في الخدمة المقدمة للركاب وخصوصا أن تلك الفئات لديها اشتراكات مخفضة.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار لا يشمل اشتراكات العسكريين والشرطة أو إلغاء للميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت أن هناك تنسيق بين الشركة ونقابة الصحفيين فيما يخص تفعيل اشتراكات للصحفيين وتدعو الشركة كافة الفئات إلى الاستفادة الاشتراكات التي توفرها الشركة.