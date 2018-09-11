أعلنت جامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2018/2019، حيث يبدأ الكشف الطبي لكلية التجارة اعتبارا من اليوم.

يستمر الكشف لطلاب كلية التجارة لمدة 4 أيام، على أن يقام يومي 11 و 12 سبتمبر من حرف "أ" إلى "ذ"، ويوم 13 سبتمبر من حرف "ر" إلى "ق" ، وينتهي يوم 15 سبتمبر من حرف "ك" إلى "ي".

وتنشر "الوطن" إجراءات الكشف الطبي لطلاب كلية التجارة، والتي جاءت كما يلي:

أولا: يتم الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة "جامعة القاهرة" والكائن مقرها بميدان الجيزة.

ثانيا: إحضار إثبات الشخصية "الرقم القومي" أو شهادة الميلاد المميكنة بالإضافة إلى صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

ثالثا: يجرى تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.

رابعا: على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي احضار عدد من المستندات وهي:

- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني.

- إحضار أصل و 2 صورة من إيصال سداد فوري.

- إحضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة علي الموقع.

يبدأ الكشف من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشر صباحا للطالبات، ويليها الكشف للطلاب من الحادية عشر والنصف حتى الوحدة ظهرا.