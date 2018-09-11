أصيب شاب بلدغة ثعبان بقرية الشافعي اللبان التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم، خلال عمله بالأراضي الزراعية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بتلقي إشارة من نقطة المستشفى العام، بوصول "حمادة. إ. ع"، ومقيم بقرية الشافعي اللبان بدائرة المركز، مصابًا بلدغة ثعبان، أثناء العمل بالأراضي الزراعية وإجراء الإسعافات الأولية له وتحويله لمركز السموم بكفر الدوار.

وكانت قرية منية السعيد التابعة لمركز المحمودية، شهدت منذ فترة وفاة شاب وإصابة 2 آخرين بلدغات الثعابين بالأراضي الزراعية، والأزمة تكمن في ظهور الثعابين مجددًا وبأحجام كبيرة وصلت إلى 3 أمتار.