في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمحلات التجارية

تفقد في جولة مفاجئة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مساء الإثنين، عقب حضوره الاحتفال بحلول العام الهجري، بعض الأسواق والمحلات التجارية المتنوعة الأنشطة بالشواربي والسيدة نفيسة والحارث.

وهنأ المحافظ المواطنين بالمناسبة العطرة، وأيضًا لمتابعة حركة البيع والشراء بها والتأكد من توافر احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الأساسية والغذائية ومدى التزام التجار بهامش ربح بسيط للوصول إلى أسعار تتناسب مع جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المحافظة وعدم اللجوء لرفع الأسعار، لأن ذلك يقابل بإجراءات حاسمة في ظل رقابة تموينية مشددة من مديرية ومباحث التموين.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم، ضرورة الالتزام بخط التنظيم داخل سوق الشواربي لأنه يعتبر أحد الواجهات السياحية مع إفساح المجال أمام حركة المشاه وخروج ودخول طلاب مدرسة العقاد الثانوية، ووجه محافظ أسوان رئيس مدينة المدينة وقائد شرطة المرافق بالوقوف بحزم أمام ظاهرة الإشغالات بالأسواق مع توفير البدائل المناسبة من السويقات للباعة الجائلين وهو الذى يتوازي مع تحقيق الرقابة التموينية ومواجهة أي محاولات من التجار الجشعين لخلق سوق سوداء بضبط الأسواق كما قام أحمد إبراهيم بالاستماع إلى المطالب الجماهيرية من المواطنين سواء الباعة الجائلين أو المشاكل المتعلقة ببداية العام الدراسي الجديد والإسكان وتشغيل الشباب.