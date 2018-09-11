محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بحلول العام الهجري

شهد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان نائبًا عن رئيس الجمهورية، احتفال مديرية الأوقاف بحلول العام الهجري، الذي نظمته بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء، وحضره اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية.

وقدم اللواء أحمد إبراهيم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري بالكامل، وخصوصًا أبناء المحافظة بكل فئاتهم وأطيافهم، متمنيًا بأن يكونوا دائمًا كتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد لإعلاء شأن أسوان، وأن تظل مصرنا الحبيبة في أمن وأمان وإستقرار لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وبدأت فعاليات الاحتفال بحلول العام الهجري، بسماع آيات الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ شاذلي طلحة، أعقبها كلمة للشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بالأوقاف والتي تحدث فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة والتي لها العديد من المشاهد العظيمة وساهمت فى تغيير مسار الدعوة الإسلامية، ولا سيما بعد مراحل مختلفة ومتعددة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره من المحن والشدائد، مؤكداً أن رسولنا الكريم استمر في الجهاد ولم يتقاعس أو يرتكن لتأتي رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة وهو الذي يؤكد الصبر والمثابرة والكفاح من الرسول ومن آمن به، وفي نهاية الاحتفال تم تقديم مقتطفات من الابتهالات والتواشيح الدينية والتي ألقاها الشيخ خالد الدسوقي.