سلم جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، 93 معدة لشباب محافظة كفر الشيخ، بقيمة إيجارية رمزية، من أسطول معدات وزارة البيئة من مفارم وجرارات ومكابس، بهدف فرم قش الأرز.

وقال المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شؤون الفروع الإقليمية ورئيس الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، إن تلك المعدات تهدف للاستفادة القصوى من القيمة المضافة لمخلف قش الأرز وتحويله إلى مادة ذات قيمة تجارية وتضاعف الطلب عليه وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الصحة العامة للمواطن.

وكان الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي بجهاز شؤون البيئة في الوزارة، قد وجه برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بغرف عمليات الفروع الإقليمية لمواجهة السحابة السوداء، وقامت غرفة عمليات الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بطنطا، بعمل تشكيلات لجان مرور ميداني محاور على المناطق التي يتم بها حصاد لمحصول الأرز بمحافظة كفرالشيخ.