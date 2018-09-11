نظمت مديرية أوقاف مطروح، مساء اليوم، احتفالية بالعام الهجرى الجديد بمسجد التنعيم، بحضور اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح نائبا عن رئيس الجمهورية، وحضور اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، والشيخ محمد يونس، مدير عام أوقاف مطروح، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح التي أكد فيها على فضل الهجرة النبوية الشريفة مع ضرورة الاستفادة من دروسها العظيمة وليس الاستماع إليها فقط وأخذ العبرة والعظة من معناها وهدفها وأولها الالتزام بالأمانة التى اتصف بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد هجرته.

وفى نهاية الاحتفالية تقدم اللواء مجدى الغرابلي بالتهنئة لكل أهالي مطروح وقياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية بمناسبة بداية العام الهجرى الجديد مع تمنياته أن يعود على أهالي مطروح جميعا ومصر والأمة العربية والإسلامية بالأمن والخير.