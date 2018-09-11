أمين "الأعلى للآثار": نقلنا 3 مسلات من صان الحجر للمتحف المصري الكبير

علق الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، على اعتراض أهالي صان الحجر على نقل الآثار من مدينتهم، قائلا إن المدينة تعتبر "أقصر الشمال".

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزير الآثار كلفه بزيارة صان الحجر فور توليه منصبه، متابعا: "ولما جيت، أنا حزنت لما لاقيت التماثيل والمسلات والأعمدة الخاصة بالملك رمسيس التاني كلها مدمرة".

وأوضح وزيري أنه تم العمل على صيانة تماثيل صان الحجر، وبدأ العمل بالفعل من أجل وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

ولفت وزيري إلى أنه تم نقل 3 مسلات فقط من صان الحجر للمتحف المصري الكبير، ليكون خير دعاية لمنطقة صان الحجر، مشيرًا إلى أن المسلة الواحدة تم نقلها بواسطة عدة سيارات نقل لأنها تزن 80 طنا.