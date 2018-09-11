المصيلحي يطالب المواطنين بتعديل بياناتهم ببطاقات التموين لعدم إلغائها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن أي بطاقة تموين بها أخطاء سيتم حذف أصحابها من التموين، بدءا من 7 نوفمبر 2018.

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الهدف من ذلك الإجراء ليس حذف المواطنين من بطاقات التموين، ولكن التأكد من كون بيانات بطاقات التموين صحيحة.

وأوضح مصيلحي أن مليون ونصف بطاقة تموين تحتوي على بيانات خاطئة وبعضها لا يوجد فيه الرقم القومي، وبعضها الآخر مسجل فيه عدد أفراد أكثر من أصحاب البيانات المسجلة فعليًا.

وحذر مصيلحي من عدم تصليح هذه البيانات الخاطئة، لأن ذلك سيؤدي إلى حذف البطاقة ومن ثم عمل بطاقة تموين بالشروط الجديدة التي نص عليها القانون.