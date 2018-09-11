إقامة أنشطة بحديقة "قصر ثقافة أكتوبر".. و"الثقافة" تحقق مع المسؤولين

لم يجد شباب قصر ثقافة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، مكانا لإقامة أنشطتهم الثقافية إلا الحديقة المكشوفة الموجودة بالقصر، بعدما أصدرت الحماية المدنية قرارا بإغلاق مسرح القصر لعدم توافر اشتراطات السلامة، بعد احتراق مسرح قصر ثقافة بني سويف.

ولجأ الشباب لإقامة أنشطتهم بحديقة القصر، بعد التنسيق مع مديرة القصر الشاعرة أميمة إسماعيل، بالتعاون مع إجلال عامر وبدأو في ممارسة النشاط الثقافي وجمعوا الأطفال والشباب الموهوبين بالحي، لإقامة حفلات وفعاليات ثقافية لهم، حسبما أكد مصطفى محسب، مسؤول فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الحي السادس لـ"الوطن".

وأكد محسب أنهم بدأوا في إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية بأقل الإمكانيات الممكنة، واستعانوا بالفنانين القدامى الموجودين في الحي بفرقة المسرح والموسيقى، ونادي الأدب والفنون الشعبية والإنشاد، إلا أنهم فوجئوا بإحالة مديرة القصر ومديرة الإقليم للتحقيق، لإقامتهم أنشطة ثقافية في حديقة القصر، ما سبب استياء الأطفال والشباب وأهالي المنطقة، وغضبهم الشديد بعدما تم إحياء قصر الثقافة من جديد.

وناشد محسب الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالتدخل وتقييم الأمر، الممثل في عودة الأنشطة الثقافية بحديقة القصر لحين حل المشكلات المتعلقة بالأمن والسلامة داخل مسرح القصر، مؤكدًا أن قصر الثقافة هو المتنفس الوحيد لأطفال وشباب الحي، وهو مصدر أمان لهؤلاء الشباب من التطرف والإرهاب والفكر الضال.