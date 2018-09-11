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الحكومة تعلن عن حاجتها لمدير تنفيذي لـ"صندوق مصر"

الحكومة تعلن عن حاجتها لمدير تنفيذي لـ"صندوق مصر"

بينها أصوات المدفأة و"شبح لينكولن".. حكايات "عفاريت البيت الأبيض"

بينها أصوات المدفأة و"شبح لينكولن".. حكايات "عفاريت البيت الأبيض"

في الذكرى الـ17.. "CNN" تعرض مؤشرات سبقت هجمات 11 سبتمبر

في الذكرى الـ17.. "CNN" تعرض مؤشرات سبقت هجمات 11 سبتمبر

القبض على عاطلين بحيازتهما 15 ألف قرص "ترامادول" في البحيرة

القبض على عاطلين بحيازتهما 15 ألف قرص "ترامادول" في البحيرة

باحث: انتقادات مفوضة الأمم للقضاء المصري انحرافا عن الأداء الدبلوماسي

باحث: انتقادات مفوضة الأمم للقضاء المصري انحرافا عن الأداء الدبلوماسي

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