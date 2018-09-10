"المسلماني": أمريكا تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية على القمر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤسس فرعا جديدا داخل الجيش الأمريكي خاصا بـ"الفضاء"، مستشهدًا بقول ترامب "الهيمنة والسيطرة لنا".

وأوضح المسلماني، خلال تقديمه برنامجه "الطبعة الأولى" على قناة "دريم" أن من يملك الحرب الفضائية هو من يملك الحرب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن من يملك الحرب الإلكترونية هو من ينتصر في الحرب العالمية القادمة.

وأشار إلى أن هناك سباق سلمي وعسكري للفضاء، حيث إن الأمريكان منذ عقود طويلة لم يعودوا للقمر مرة أخرى، مؤكدًا انطلاق رحلة للفضاء بها بشر أمريكيين، كما عزمت أمريكا على إقامة قاعدة قرب القمر، وقاعدة على القمر ذاته.