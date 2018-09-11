ماذا كان رد فعل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عند وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية؟ وأين كان وقت وقوع الهجمات؟ في تقرير فيديو نشرته "بي بي سي" بمرو 10 سنوات على ذكرى هجمات 11 سبتمبر، تجيب علي تلك الأسئلة.

ففي 11 سبتمبر عام 2001 كان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش يجلس في احدي الفصول الدراسية يستمع لمطالعة لإحدى الأطفال لا يتعدى عمره 7 سنوات، حينها دخل إليه أكبر موظفيه ليخبره بشيء ما بعد الهجوم الأول الذي اعتبره البعض حادثا عاديا فقال أندي كارت، كبير هيئة موظفي البيت الأبيض، إن من غير المعقول أن يكون الهجوم الثاني حادثا عاديا فذهبت إلى الرئيس باتجاه أذنه اليمنى وأخبرته بأن طائرة ثانية ضربت مبنى ثانيا وأن أمريكا تتعرض لهجوم.

تبدلت علامات وجه الرئيس بوش بعد سماع الخبر ولكنه لم يغادر الفصل الدراسي مباشرة حتى لا يصاب التلاميذ بالخوف وأوضح كبير موظفي البيت الأبيض أن تصرف بوش كان سليما فهو لم يبدِ رد فعل يرعب التلاميذ ولم يظهر فزعا لوسائل الإعلام يفرح الإرهابيين.

وغادر الرئيس بوش المدرسة وتحدث إلى رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية وقرر العودة إلى واشنطن، ولكن كبير موظفيه أخبره بخطورة العودة في هذا الوقت، وظل بوش داخل طائرته الرئاسية يجري بعض المكالمات الهاتفية بالعالم ورؤسائه ليتخذ فيما بعد قرار غير العالم.