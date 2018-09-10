البيت الأبيض: ترامب تلقى رسالة "ودية جدا" من زعيم كوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب تلقى رسالة "ودية جدا" و"إيجابية جدا" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يعرب فيها عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز "نحن منفتحون وسبق أن باشرنا أعمال التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الأول التاريخي بين الاثنين، الذي عقد في الثاني عشر من يونيو 2012 في سنغافورة.

وأعلنت المتحدثة تحقيق "تقدم"، معتبرة أن عدم إشراك صواريخ بالستية عابرة للقارات في العرض العسكري الكوري الشمالي الأخير الأحد في بيونغ يانغ، كان "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.