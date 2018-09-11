ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنشأة بسوهاج القبض على 3 اشخاص أثناء سرقتهم أجزاء من قضبان خط سكة حديد "الديكوفيل" الخاص بمصنع سكر جرجا.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية يفيد أثناء تفقد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة والقوة المرافقة بالمرور الحالة الأمنية بناحية أولاد الشيخ التابعة لقرية الدويرات دائرة المركز تمكنوا من ضبط كل من "علاء.ع .ط .م" 33 عاما عاطل –ويقيم السيل الريفي، أسوان والسابق اتهامه في 6 قضايا متنوعة أخرهم القضية رقم 433 لسنة 2012 جنح قسم ثان مرسي علم - البحر الأحمر "سرقة متنوعة"، "عثمان.ج.ع .ع " 28 عاما عامل زراعي والسابق اتهامه في 2 قضية متنوعة أخرهما القضية رقم 4460 لسنة 2012 إداري مركز شرطة سوهاج "سلاح بدون ترخيص" قاعود.ج.ع.ع " 16 عاما عامل ويقيمان دائرة مركز جزيرة شندويل، حال قيامهم بسرقة 5 قطع حديدية خاصة بخط "الديكوفيل" المار بين الزراعات التابع لمصنع السكر بجرجا بذات الناحية "غير مستخدم منذ فترة".

وضبطت أدوات التقطيع، تروسيكل دون لوحات معدنية ملك المتهم الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4055 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.