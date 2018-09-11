ضبطت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، 45 متهمًا في قضايا إتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، في حملة أمنية استهدفت تطهير البؤر الإجرامية في المحافظة.

وبين الفحص، أن المقبوض عليهم متهمين في قضايا تعاطٍ وإتجار وحيازة مواد مخدرة، وبحوزة المتهمين أسلحة بيضاء ونارية، وضبط نحو بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش.

وقاد الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشن حملات أمنية بصفة مستمرة، لإعادة الانضباط في الشارع المصري مرة أخرى، وتطهير البؤر الإجرامية، والعمل على تسهيل حركة المرور.

وشنت قوات الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع العمليات الخاصة، والأمن المركزي، حملات أمنية استهدفت قطاعي غرب وجنوب الجيزة، وضبط المتهمون، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.