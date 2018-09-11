نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ما تردد على بعض مواقع السوشيال ميديا عن تراجع شركة المترو عن إلغاء الأمتيازات الخاصة بـ"نص تذكرة" للعسكريين والشرطة وكبار السن، ليشمل الصحفيين فقط، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، لافتا إلى أن القرار إلغاء "نص تذكرة" تم تطبيقه أمس على العسكريين والصحفيين والشرطة وكبار السن، وأنه سيتم عمل اشتراكات مخفضة لهذه الفئات.

وقال "عبدالهادي"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يمكن التراجع عن هذا القرار لأنه تم دراسته قبل اتخاذه ومن ثم تطبيقه، موضحا أن مكاتب الاشتراكات فى جميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة ستستقبل جميع الفئات الراغبة في عمل الاشتراكات سواء "شهرية" أو "سنوية" أو "نص سنوية"، مؤكدا أن اشتراكات الصحفيين ستكون مخفضة للغاية.

يذكر أن شركة المترو أمس عن أسباب تطبيق قرار إلغاء الامتيازات على تذكرة مترو الأنفاق لفئات الصحفيين والعسكريين والشرطة وكبار السن، بحجة الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق، مع اقتراب بدء الدراسة وما ينتج عن هذا الزحام من مشاكل عديدة في الخدمة المقدمة للركاب، وخصوصا أن تللك الفئات لديها اشتراكات مخفضة.

وأوضحت شركة المترو، أن هذا القرار لايشمل اشتراكات العسكريين والشرطة أو إلغاء للامتيازات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر ذوي الإحتياجات الخاصة، وأن هناك تنسيق بين الشركة ونقابة الصحفيين فيما يخص تفعيل اشتراكات للصحفيين وتدعو الشركة كافة الفئات إلى الاستفادة من الاشتراكات التي توفرها الشركة.