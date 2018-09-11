اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، ضم الدكتور خالد علي فاضل وكيل وزارة التجارة الكويتية.

واستعرض المصيلحي، خلال اللقاء، تجربة مصر في منظومة الدعم الغدائي والتي تشمل منظومة التموين والخبز وفارق نقاط الخبز، وآليه عمل المنظومة من الناحية الفنية والإلكترونية، كذلك دور الوزارة في مجال ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وآليات التفتيش، كذلك تجربة مصر في مجال حماية المستهلك، وكيفيه التعامل مع شكوى المستهلكين ومتابعتها والبت فيها.

وأكد المصيلحي دور الوزارة في إدارة نظام البطاقات وربط قواعد البيانات مع الجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في ضبط منظومة الدعم وأدارتها بالكفاءة والفاعلية اللازمة.

واستعرض الجانب الكويتي تجربة دولة الكويت في مجال الدعم باستخدام البطاقات الذكية، وكذلك آليات ضبط ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات المشتركة فيما بينهما، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من تجربة الدولتان في مجال منظومة الدعم وحماية المستهلك.