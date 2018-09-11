قال الدكتور عاطف سعداوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القضية الفلسطينية تحتل المركز الأول في اهتمامات الوزراء العرب بسبب القرارات الأمريكية الأخيرة ونحن نتحدث عن قرارات يومية ويمكن أن تكون هدفها مستقبلًا فرض وجه نظر معينة، مضيفًا أن القرار الأخير الخاص بالإدارة الأمريكية الأخير بإغلاق مقر التحرير الفلسطينية في واشنطن ووقف التمويل الأمريكي لمنظمة دعم اللاجئين الفلسطينيين والأونروا.

وأضاف سعداوي خلال مداخلة هاتفية له لقناة "إكسترا نيوز" أن العامل الرئيسي الآن هو كيفية توفير دعم بديل الدعم الأمريكي وتوفير فرص تعليم مليون ونص فلسطيني، مشيرًا إلى أن فكرة وقف الدعم ستكون محل فحص كبير من وزراء الخارجية العرب، وثانيًا بتنسيق مواقف الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري وقال: "أعتقد انها ستحظى بنقاشات غير تقليدية وأن الرئيس ترامب سيدير بنفسه إحدى الجلسات للتحدث عن قضية إيران وباقي الشؤون العربية والقضايا.

وتابع سعداوي أن مفتاح الوصول إلى حل في التدخلات الإيرانية في الشؤون الإقليمية والعربية تحديدًا هو بتوحيد الرؤى العربية تجاه الخطر الإيراني وإشكالية التعامل العربي مع إيران في عدم وجود الحل المناسب واتفاق وجهات النظر والدليل أنه عندما تضيق الدائرة على إيران تجد أطراف عربية تمد يدي العون لها، مضيفًا أن "نجد إيران تعرقل مسألة السلم بين الدول وبعضها وحل مشكلة النزاع الواقع بها".