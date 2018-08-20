السيسي يتبادل التهاني مع زعماء الدول العربية بمناسبة عيد الأضحى

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة، مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه القلبية بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله أن يعيدها عليهم وعلى سائر شعوبهم بالخير واليمن والبركات.

وبعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة، إلى مسلمي مصر في الخارج، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها: "الإخوة والأخوات أبناء مصر في الخارج.. يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيا الله- تعالى- أن يعيدها عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار".

كما تلقى الرئيس السيسي، برقيات تهنئة، بحلول عيد الأضحى المبارك، من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.